Matteo Salvini “cita” lo schiaffo di Papa Francesco in una gag sulla neve con Francesca Verdini (VIDEO)

Matteo Salvini “cita” lo schiaffo di Papa Francesco in una gag sulla...

Dopo l’episodio diventato virale che ha visto coinvolto Papa Francesco alle prese con una fedele “agguerrita”, capace di strattonarlo al punto da indurlo a difendersi con degli “schiaffetti”, sul web sono apparse a pioggia decine di vignette, meme e sfottò che riguardano la gaffe di Papa Bergoglio.

Fra tutte le “prese in giro” destinate al Papa, è arrivata anche quella del leader della Lega Matteo Salvini, che sulla neve insieme alla sua fidanzata Francesca Verdini ha messo in scena una gag esilarante che ricorda l’episodio dello schiaffo di Papa Francesco alla fedele, pur non citando direttamente il Pontefice.

Matteo Salvini e Francesca Verdini citano lo schiaffo di Papa Francesco: la gag sulla neve, il video

Strattonato da fan agitata ❤️ pic.twitter.com/ZPuNBk4wFQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 1 gennaio 2020



Come si può vedere dal breve video pubblicato su Twitter, nella gag Francesca Verdini trattiene e strattona il suo fidanzato Matteo Salvini per un braccio, che sembra pensare per un attimo alla reazione da tenere.

Il finale della scenetta però è da colpo di scena, perché il leader della Lega, anziché colpire la sua Francesca con degli schiaffetti sulla mano, le fa delle tenere carezze.

Un gioco innocente e bonario, oppure una critica mascherata all’atteggiamento di Papa Francesco? Di spazio per la dietrologia ce n’è molto, a voi la scelta.