Matteo Salvini e Francesca Verdini bacio hot al mare: la prima vacanza della coppia (FOTO)

Non solo politica: anche amore. E coccole e eros. Per Matteo Salvini è un grande momento, e non solamente per i successi in politica che spaziano dalla svolta TAV ai percorsi sulle Autonomie, senza dimenticare le vittorie elettorali di questi mesi.

La felicità di Salvini arriva anche dalle vicende di cuore: con la nuova storia d’amore che il vice premier e ministro dell’interno sta vivendo, come dimostrano gli scatti fotografici di queste ore.

Matteo Salvini e Francesca Verdini bacio hot al mare: ecco la foto delle effusioni che ha già fatto il giro del web

E’ la loro prima vacanza al mare, è lo scoop estivo. C’è una nuova coppia tra politica e privato. Salvini-Verdini, ed è tutto vero. Come dimostra il bacio appassionato che i due si scambiano. Ecco la foto.

Dopo lo scoop di “Diva e Donna“, il settimanale di Cairo ormai il dado è tratto: il vicepremier leghista e la sua fidanzata Francesca Verdini vanno a gonfie vele e la loro prima vacanza di coppia prosegue a suon di baci, abbracci.

Tra le onde di Milano Marittima, la coppia se la gode tutta. E intanto la ex di Salvini, Elisa Isoardi si fa immortalare in topless a tutto tondo e si prepara, chissà, a una nuova storia, Salvini la anticipa e si fa vedere in pubblico con la sua bella Francesca.

Matteo Salvini ha ormai dimenticato la Elisa Isoardi. Ormai, fa coppia con la bella Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia, e di Simonetta Fossombroni.