Matteo Salvini sulla bocciatura del Mes: “Battaglia vinta dalla Lega”

Dopo il voto della Camera sulla modifica al trattato MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), il leader della Lega, Matteo Salvini, ha celebrato la decisione di bocciare la ratifica. Attraverso il suo profilo Instagram, Salvini ha dichiarato: “Il Parlamento boccia il Mes: pensionati e lavoratori italiani non rischieranno di pagare il salvataggio delle banche straniere. E pazienza se a sinistra si arrabbieranno. Una battaglia della Lega combattuta per anni e finalmente vinta. Avanti così, a testa alta e senza paura.”

La bocciatura è avvenuta con 184 voti contrari, bloccando la ratifica per almeno sei mesi. Fratelli d’Italia e Lega hanno votato contro, mentre Forza Italia e Noi Moderati si sono astenuti. A favore si sono espressi Pd, Italia Viva e Azione, mentre Alleanza Verdi e Sinistra si è astenuta e il Movimento Cinque Stelle ha votato contro.

Matteo Salvini ha sottolineato che, secondo lui, il Mes non è utile e ha aggiunto: “Gli altri lo hanno votato, se una cosa non serve io non la voto. Anzi, siccome l’Italia ha messo dei soldi in questo istituto, visto che non ci serve possiamo anche chiederli indietro questi soldi.”