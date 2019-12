Mattia Santori: chi è, età, lavoro e biografia del leader delle Sardine

Mattia Santori è il fondatore del movimento delle Sardine, il gruppo nato durante una manifestazione organizzata a Bologna per protestare contro il leader della Lega Matteo Salvini. In poche settimane il movimento delle Sardine ha riscosso un notevole successo nei social network e nelle principali piazze italiane, l’evento organizzato a piazza San Giovanni a Roma ha visto la partecipazione di oltre 100mila persone.

Da un semplice flashmob nel capoluogo dell’Emilia, dunque, nasce un movimento molto discusso che vede alla guida Mattia Santori ed altri tre ragazzi che insieme a lui hanno dato vita a questa realtà: Roberto Morotti (31 anni, ingegnere), Giulia Trappoloni (30 anni, fisioterapista) e Andrea Garreffa (30 anni, guida turistica).

Mattia Santori: chi è, anni, Facebook, Instagram e vita privata

Mattia Santori è nato a Bologna nel 1987. Si è laureato in Economia e Diritto con una tesi dal titolo “Il fantasma del Tav spaventa le grandi opere italiane. Consenso e partecipazione nelle politiche infrastrutturali del nostro Paese”. Lavora per una società che si occupa di energia, Rie (Ricerche Industriali ed Energetiche). Da sempre appassionato di tematiche come l’ambiente e l’ecologia, Mattia Santori scrive anche per la testata della società per cui lavora affrontando spesso argomenti legati alle energie rinnovabili.

Tra le altre occupazioni del giovane fondatore delle Sardine dal luglio 2007 a settembre 2009 ha svolto il ruolo di esattore per Autostrade per l’Italia ed ha collaborato con ISTAT per la partecipazione attiva al censimento dell’agricoltura del 2010 e a quello della popolazione del 2011. Tra le passioni, nel tempo libero, insegna atletica, frisbee e basket a diverse classi di studenti. Collabora inoltre con CUS Bologna Ultimate Frisbee – Bodisc.