Matuidi all’Inter Miami: oggi le visite

La Juve cambia, anche nella rosa. Dopo l’addio di Sarri – arrivato a seguito dell’eliminazione dalla Champions – e l’arrivo di Pirlo, iniziano i primi movimenti di mercato. Al momento in uscita.

Blaise Matuidi, centrocampista francese, è infatti ad un passo dal salutare i colori bianconeri. Il campione del mondo ha firmato con l’Inter Miami, squadra di David Beckham. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, oggi il centrocampista dovrebbe già sottoporsi alle visite mediche a Parigi.

Nessun costo di cartellino: Matuidi si sarebbe infatti liberato a zero dalla Juve, anche con un contratto in essere. Una mossa, quella del club bianconero, operata per risparmiare sugli ingaggi. Una soluzione che potrebbe essere allargata ad altri elementi della rosa in procinto di lasciare Torino. La missione ‘svecchiamento’ è iniziata. Poi sarà tempo di comprare.