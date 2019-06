Maturità 2019, chi è Corrado Stajano e il suo brano Eredità del Novecento

Fra le tracce del tema di italiano per gli esami di Maturità 2019 c’è anche Corrado Stajano con un estratto del suo libro “Eredità del Novecento”. Si tratta di una delle alternative per la tipologia di testo argomentativo.

Maturità 2019, tracce prima prova, libri e biografia di Stajano

Corrado Stajano, giornalista e scrittore, classe 1930 nasce a Cremona e lavora in Rai per tanti anni, realizzando numerosi documentari. Nella sua carriera, dagli anni Ottanta ha scritto per il Corriere della Sera, con un intervallo negli anni Duemila in cui ha lavorato a L’Unità.

Stajano è stato anche professore universitario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova, e nella sua carriera anche l’esperienza politica in Senato con il Pds, negli anni ’90.

L’opera Eredità è a carattere autobiografico. La storia ha avvio a Como quando viene firmato il Patto D’Acciaio fra Italia e Germania, quando l’autore era un bambino. Ci si sposta poi a Milano in epoca della la Resistenza, proseguendo con il Dopoguerra.

Nel libro gli eventi storici si mescolano al vissuto personale del protagonista, che crescendo acquisisce sempre più consapevolezza di ciò che gli accade intorno.

L’Eredità del Novecento è la rivelazione di come la storia sia ciclica, con il male della guerra seguito dalla necessità del bene e dalla fiducia nella seconda metà del secolo, come paradigma per comprendere, attraverso la storia, l’attualità del presente.

