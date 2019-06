Maturità 2019, chi è Tomaso Montanari e di cosa parla “Istruzioni per l’uso del futuro”

Fra le tracce del tema di italiano per gli esami di Maturità 2019 c’è anche Tomaso Montanari con un estratto da “Istruzioni per l’uso del futuro”. Si tratta di una delle alternative per la tipologia di testo argomentativo.

Aggiornamento ore 8.30

Maturità 2019, tracce prima prova, libri, moglie, figli di Tomaso Montanari

Il saggio di Tomaso Montanari scelto fra le tracce di italiano per gli esami di Maturità 2019 ha come oggetto il patrimonio culturale italiano tangibile e intangibile. Si tratta di un vademecum della cittadinanza, con vere e proprie istruzioni per costruire un passato comune, che funga da punto di partenza per comprendere il proprio futuro.

Aggiornamento ore 9.30

L’autore ha descritto il suo testo come “politico“: il suo intento è sottolineare l’importanza dello sviluppo culturale per il futuro del paese.

La scelta di questo testo va letta nell’ottica di stimolare gli studenti alla riflessione sulla comprensione del passato e sull’importanza di costruirsi le proprie idee sull’attualità, rigettando la visione veicolata dai media mainstream.

Per Montanari il patrimonio culturale rappresenta le fondamenta della democrazia del futuro, qualcosa che rende liberi utilizzando il passato per la più esatta costruzione del presente.

Aggiornamento ore 10.30