Maturità 2019, gli errori da ridere: da D’annunzio “water” a Escobar che dipinse Guernica

Anche gli esami di Maturità 2019 non hanno deluso ed hanno lasciato una scia a dir poco esilarante, per quanto riguarda gli errori che gli studenti poco preparati, ma estremamente fantasiosi e creativi, sono stati capaci di fare durante gli scritti e gli orali.

Come ha riportato skuola.net ce n’è davvero di tutti i gusti anche quest’anno, con delle punte di comicità involontaria quasi da applausi.

Maturità 2019: tutti gli sbagli esilaranti degli studenti a scritti e orali

Ecco quindi che il “poeta vate” Gabriele D’Annunzio diventa, suo malgrado, “poeta water”: probabilmente poco gradito allo studente capace di concepire questo epiteto.

Old but gold, ovvero un errore “evergreen” che riguarda sempre D’annunzio è il sempre attuale momento di confusione fra “esteta” ed “estetista”. Chissà che il poeta non si dedicasse anche a cerette e simili, nel suo privato.

Per qualche studente il presidente della Repubblica Italiana, si sa, è Matteozzi. Così come il romanzo “I malavoglia” è un bestseller di Italo Svevo (e non di Giovanni Verga). E come dimenticare Dante, ovviamente: il sommo per qualcuno è noto per aver scritto “X agosto” (in realtà di Pascoli) e per essere stato “un famoso italiano ebreo”.

Le arti pittoriche e cinematografiche si confondono nella mente di qualcuno: ecco quindi che a dipingere la Guernica (di Pablo Picasso), sia stato niente di meno che il narcos Pablo Escobar. Il nome, almeno quello, era quello giusto.

Il cinema è comunque onnipresente in questa Maturità 2019, dato che nessuno ha vietato ad uno studente di affermare che il protagonista di 1984 di George Orwell, anziché Winston Smith, fosse l’attore Will Smith. Il qui pro quo, in questo caso, era insidioso.

Un capitolo a parte per i conflitti: la Terza Guerra Mondiale, forse per un deprecabile insabbiamento, c’è stata ed ha avuto luogo in India. Mentre la Guerra Fredda non poteva avere altro teatro che la Siberia.