Maturità 2019, seconda prova latino: Tacito con “Historiae”, soluzione

Per la seconda prova della Maturità 2019 di latino, è uscito Tacito con un brano tratto dal libro I dell’opera Historiae.

Maturità 2019, tracce seconda prova: Tacito, chi è, opere, stile, biografia e di cosa parla il libro I di Historiae

Le Historiae di Tacito sono state scritte intorno al 110 d.C. e essendo un’opera storiografica, tratta gli eventi che intercorrono negli anni 69 e 70 d.c.

L’Opera riguardante gli avvenimenti degli anni 69 e 70 d.C. era in origine composta da 12 o 14 libri, tuttavia soltanto i primi cinque sono giunti fino a noi. Si ipotizza che l’opera completa raccontasse gli eventi storici fino al 96 d.C., trattando in toto l’era della dinastia Flavia.

Aggiornamento ore 8,35

Dell’opera ci sono pervenuti solo i primi cinque libri dei dodici o quattordici originari, che probabilmente narravano anche tutto il periodo della dinastia Flavia fino al 96 d.C.

Nel libro I, dopo aver fatto un’introduzione, Tacito tratta in particolare di alcuni momenti importanti della storia di Roma, come la morte di Nerone e la fase di anarchia militare successiva, fino al governo breve degli imperatori Galba e Otone.

La stessa tematica è stata scelta per l’esame di greco, dal punto di vista di Plutarco con la sua Vita di Galba. Nel primo libro di Historiae si comprende esattamente quella che è l’ideologia politica di Tacito. Infatti nel Liber I viene riportato un discorso di Galba, dal quale si evince il suo rispetto per la formalità e la sua mancanza di realismo politico, qualcosa che lo rese inadeguato al controllo degli eventi.

Nerva invece adottò Traiano, in grado di tenere unite le legioni e allontanare l’esercito dalle attività politiche imperiali. Per Tacito infatti l’unica via per avere la sicurezza di un esercito fedele era il principatus.

Aggiornamento ore 9,00

Su Italiasera.it ecco il testo e la traduzione del brano uscito alla seconda prova della maturità 2019.

Aggiornamento ore 9,30