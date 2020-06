Maturità 2020, è possibile far entrare un accompagnatore all’esame? Le linee guida

Non solo italiano, storia, geografia e matematica. Gli studenti italiani potrebbero porsi domande anche più pratiche sull’esame di Maturità 2020 in partenza mercoledì 17 giugno. È noto che l’emergenza abbia di fatto stravolto le radicate modalità con cui l’esame si svolgeva. È stata accantonata ade esempio la prova orale per far spazio ad un maxi-orale da un’ora.

Ma non è l’unica novità: l’esame si svolgerà senza mascherina ma sarà necessario indossarla all’interno dell’istituto, e inoltre bisognerà presentare un’autocertificazione che dichiari l’assenza di sintomi riconducibili al virus. C’è un’altra domanda ricorrente da parte degli studenti: è possibile far assistere all’esame amici o parenti?

Fino allo scorso anno quella di avere degli accompagnatori, per chi lo desiderasse, durante l’esame era prassi consolidata. Quest’anno sarà un po’ diverso. Sarà sì possibile far entrare un accompagnatore, ma appunto dovrà essere soltanto uno. L’alunno dovrò quindi scegliere con attenzione che portare con sé durante l’esame perché non sarà possibile portare più di una persona