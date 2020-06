Maturità 2020, ecco cosa accadrà domani in oltre 3mila scuole. Pronte 50 mln di mascherine

Siamo prossimi alla fatidica ‘notte prima degli esami’, domani infatti 500mila studenti, dopo mesi di ‘studi casalinghi’ per un giorno – si spera l’ultimo – ritroveranno il loro liceo (sono ben 3.268 nel Paese), per affrontare l’esame di maturità.

Intanto già da ieri negli istituti del Paese, le 12.900 commissioni composte per la Maturità, ed i relativi commissari (6 professori per ogni classe) si sono confrontati attraverso la ‘riunione plenaria’ che, per l’appunto, anticipa il colloquio dei primi maturandi.

Maturità: inviate 50 mln mascherine nelle 3.268 scuole

Fissati i protocolli di sicurezza ai quali sia gli studenti che i ‘tecnici’ dovranno attenersi, come l’autocertificazione sullo stato di salute, il distanziamento fisico, le mascherine indossate, e le stanze areate.

A tal proposito il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, ha dotato ciascun istituto dei Dip necessari. Nello specifico, in questi giorni sono state consegnate qualcosa come 5,3 milioni di mascherine.

Per l’occasione Arcuri ha anche annunciato che “A settembre saremo in grado di produrne oltre 30 milioni al giorno per essere pronti quando tutte le scuole riapriranno dopo il lungo periodo di lockdown”

Ogni giornata è previsto che saranno cinque i maturandi destinati al colloquio, e sono già stati ‘sorteggiati’ – ad estrazione – sia la classe che la lettera del cognome che andrà ad iniziare.

Maturità: ecco come si svolgerà il colloquio domani

Licei musicali e coreutici – Qui la discussione, di circa un’ora, sarà affiancata anche da una parte ‘performativa’ di 10 minuti, su un argomento scelto dal maturando. Nel dettaglio verrà discusso un breve testo, interno al programma del V anno, di lingua e letteratura italiana; quindi lo studente procederà all’analisi del materiale proposto dalla commissione; seguirà poi la presentazione di una breve relazione (attraverso un elaborato multimediale), incentrata sull’esperienza che lo ha visto alternarsi fra scuola e lavoro; infine, lo studente sarà chiamato a verificare le proprie competenze, maturate nell’ambito delle attività affini a “Cittadinanza e Costituzione”.

Maturità: la commissione si atterrà al lavoro svolto

Dal canto suo, prima di ciascun giorno di esame, la Commissione provvederà a predisporre il materiale necessario allo svolgimento dell’esame: parliamo di tutto ciò che concorra a sviluppare temi e contenuti delle differenti discipline e materie, anche in virtù di un loro rapporto interdisciplinare. Ovviamente, nel gestire ed assegnare tali materiali, la commissione dovrà tener conto dell’effettivo svolgimento avvenuto nel corso dell’anno in relazione ai contenuti di materie e discipline, attraverso il lavoro riassunto dal consiglio di classe che, oltre alle esperienze svolte, annovera soprattutto la metodologia applicata nel corso dell’anno.

