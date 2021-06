Maturità 2021, “Non sarà di serie B” promette il ministro. Domani in 540mila al via. Ecco come funziona

“La mia maturità? E’ stata tanti anni fa. Ho fatto il liceo scientifico, i primi due anni così e così, poi nel terzo anno hanno unito due classi, maschile e femminile, ed è stato bellissimo. Ero appassionato di storia. Ho preso 56, sono stato molto soddisfatto, ho un buon ricordo dell’Esame”.

Una digressione ‘affettiva’ quella del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ben s’accompagna a questa vigilia di maturità, che domani ‘chiamerà’ a raccolta oltre 540mila studenti

Maturità 2021, il ministro: “Ho trovato i ragazzi entusiasti e non vogliono essere trattati di serie B”

Ma attenzione, tiene a rimarcare il ministro, “Non sarà una maturità di serie B. I ragazzi hanno scelto di sviluppare nell’elaborato le tematiche svolte in questo anno. Si tratta di una tesi da discutere. Il fatto che devi imparare a scrivere una cosa per un mese e dibatterla, affrontarla, io trovo che sia entusiasmante. Ho trovato i ragazzi entusiasti e non vogliono essere trattati di serie B. Hanno affrontato una prova durissima, hanno tenuto, stanno mostrando grande maturità, se ne ricorderanno in modo positivo”.

Maturità 2021: 13.349 commissioni d’esame per 26.547 classi in tutto il Paese

Intanto in tutto il Paese saranno coinvolte ben 26.547 classi. Le 13.349 commissioni d’esame chiamate a gestirne il buon (si spera) esito, sono composte ciascuna da 6 docenti interni, ‘capitanate’ da un presidente esterno. Ovviamente, così come per lo scorso anno, temporaneamente sospese le tradizionali prove scritte, la prova verterà in un colloquio – definito ‘rinforzato’ o ‘maxi orale’ – della durata di circa 60 minuti, ed impostato sulla discussione di un elaborato, sul cui argomento i maturandi hanno iniziato a lavorare dallo scorso 30 aprile, quando è stato loro assegnato dal Consiglio di classe.

Una sorta di ‘tesina’, sviluppata ed elaborata anche con la supervisione di un docente, che ripercorre l’apprendimento di quelle discipline che per lo più caratterizzano l’indirizzo di studi scelto, integrando allo steso tempo anche le altre esperienze acquisite nel corso del periodo scolastico.

Maturità 2021: numerose le discipline che caratterizzano l’indirizzo d studio

Sono ovviamente molte le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, tra queste – pubblicate sul sito del Ministero – Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca (Liceo classico); Matematica e Fisica (Liceo scientifico); Lingua e cultura straniera 1 e Lingua e cultura straniera 3 (liceo linguistico); . Scienze umane (Liceo delle Scienze umane); Discipline pittoriche (Liceo artistico); arti figurative (Grafico-pittorico); Economia aziendale (Istituto tecnico), settore economico (Amministrazione, finanza e marketing); Progettazione multimediale e Laboratori tecnici (Istituto tecnico); settore tecnologico (Grafica e comunicazione), Laboratorio di servizi di accoglienza turistica e Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva (Istituto professionale); indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (Articolazione Accoglienza turistica).

Maturità 2021: 5 studenti al giorno sosteranno un colloquio di circa un’ora

Ricordiamo che il numero di candidati chiamati a sostenere il colloquio, non può oltre i 5 per ciascuna giornata. Quanto all’ordine di convocazione dei maturandi, questo seguirà la lettera alfabetica sorteggiata dalle singole commissioni.

Maturità 2021: il colloquio ed un sunto della propria esperienza scolastica

Ma vediamo ora con l’aiuto di quanto raccolto dall’agenzia di stampa AdnKronos, come si svolgerà la prova: dunque, dopo la discussione dell’elaborato, quello che è stato definito ‘il colloquio’, prevederà la discussione di un testo già conosciuto dal candidato, in quanto nel programma di studio previsto ‘nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, e l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto), predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline’. Sarà poi la volta di un sunto rispetto ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), attraverso il quale lo studente di aver appreso sia le competenze, che le conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica.

Maturità 2021: attività extra-scolastiche ed il curriculum del candidato

Nell’ambito del colloquio, come dicevamo, assume un valore determinante – ma non nei voti, quanto nell’aiuto a ‘dibattere’ – anche il curriculum dello studente, così come le attività effettuate in altri ambiti (sport, volontariato e attività culturali). Nel curriculum (che può essere compilato in formato digitale, come nella pagina web dedicata, predisposta dal ministero dell’Istruzione), possono essere inserite certificazioni linguistiche, attività extra-scolastiche. A prova terminata, il curriculum sarà allegato al diploma, e messo a disposizione degli studenti all’interno della piattaforma.

Maturità 2021: l’ambizione è raggiungere i massimo dei 60 punti previsti come credito

Infine, per quel che riguarda il ‘voto’ o meglio, il credito scolastico, questo potrà raggiungere un massimo di 60 punti: fino a 18 per la classe terza, a 20 per la classe quarta, e fino a 22 per la classe quinta. Ad esempio, con il solo orale verranno assegnati fino a 40 punti. Quindi la valutazione finale, che sarà espressa in centesimi, e a seguito della quale sarà possibile ottenere la lode.

Maturità 2021: come per lo scorso anno approntato un rigido protocollo di sicurezza

Ricordiamo che persistono le norme anti-Covid, pertanto il protocollo di sicurezza segue le stesse misure sperimentate lo scorso anno: 2 metri di distanza fra candidato e commissione, uso della mascherina chirurgica, ed un solo accompagnatore per ogni studente. Per gli sfortunati impossibilitati ad intervenire fisicamente a causa della quarantena, o di lungodegenze (così come per i commissari), è ammesso l’esame in videoconferenza. Opportunità concessa anche ad eventuali studente risultati sfortunatamente positivi (ovviamente previa certificazione medica).

Ad ogni modo in questi giorni molte regioni hanno reso possibile la vaccinazione ai maturandi ma, sottolineiamo, non è obbligatorio.

Maturità 2021, il ministro Bianchi: “E’ un esame che chiude un lungo percorso…”

Augurando quindi ai nostri ragazzi quanto di meglio, riprendendo quanto affermato dal ministro Bianchi, “L’esame di maturità ha un senso, se torna a essere un esame di maturità, che vale tutto un percorso di un ragazzo che ha il diritto di essere valutato. E’ un esame che chiude un lungo percorso…”.

Max