Maturità 2022 e mascherine, attesa decisione: cosa dicono Bassetti, Galli e Lopalco

(Adnkronos) – Maturità 2022 e mascherine, c’è attesa per le decisioni che dovranno essere prese in queste ore per l’esame in sicurezza, tema al centro di un incontro, oggi, tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e quello dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Sull’obbligo o meno delle mascherine alla maturità alcuni si sono detti favorevoli a far togliere il dispositivo per l’orale, ma a tenerlo per lo scritto

“E’ assurdo che, nella stessa scuola dove siamo andati a votare, iniziano le prove di terza media e poi la maturità. Ieri c’erano, sbagliando, anziani e fragili senza mascherina, perché era fortemente raccomandata. Invece i ragazzi di 13 anni e 18 anni devono obbligatoriamente metterla. Io credo che sarebbe giusto dare una raccomandazione all’uso della mascherina a chi ne ha più bisogno degli altri – dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova – Continuare la tiritera ‘sì allo scritto e no all’orale’ non lo condivido ed è demenziale. Mi dispiace se qualche collega la sostiene, io non comprendo le ragioni. I ragazzi così hanno messaggi fuorvianti. Mi auguro che tanti maturandi vogliano fare poi i medici, per sentire quello che davvero dice la scienza. La mascherina alla maturità va levata, questo dovrebbe dire un ministro serio”.

Per Massimo Galli, già direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, “richiedere ai ragazzi di portare la mascherina agli scritti e toglierla, con le ragionevoli distanze, agli orali, ha senso. Anche durante lo scritto, comunque, potrebbe essere tolta se le distanze e le condizioni di aerazione sono accettabili. Mi ricordo di aver fatto la maturità nel corridoio della mia scuola con un distanziamento notevole tra un banco e l’altro. In una situazione così, oggi non ci sarebbe bisogno di portarla” spiega all’Adnkronos Salute. Non è dunque solo questione di mascherina: “Bisogna rispettare in ogni caso i limiti per quanto riguarda le distanze e le norme di igiene che abbiamo imparato a conoscere ormai a menadito – sottolinea lo specialista – L’orale senza mascherina potrebbe essere discutibile e pericoloso per i docenti che devono ascoltare più ragazzi, in successione. Ma si tratta comunque di colloqui brevi e, con qualche debita attenzione al momento dell’interrogazione, della mascherina si può fare a meno”. Però, avverte, “il dibattito sulle mascherine all’esame di maturità diventa ozioso se fuori dalla scuola regna la noncuranza. Sono settimane che il rispetto delle norme per la prevenzione” di Covid-19 “non viene attuato da nessuna parte”. “In queste condizioni – conclude – fa sorridere accapigliarsi su ambiti limitati a fronte del rilassamento delle ultime settimane”.

Per gli esami di maturità che per la terza volta si faranno ‘in compagnia’ di Covid, “la soluzione della mascherina per lo scritto e il viso scoperto all’orale può essere un buon compromesso. Ma se un professore vuol proteggersi durante gli esami orali, dovrà indossare una Ffp2” spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento, ricordando che, in ogni caso, “sarà la circolazione virale al momento degli esami a determinare le raccomandazioni più precise”. “In questo momento in cui la mascherina non è più obbligatoria praticamente da nessuna parte – sottolinea – il suo uso durante gli esami di maturità avrebbe un solo scopo: quello di mantenere in quell’ambiente il rischio di trasmissione virale il più basso possibile. Questo servirebbe a far stare più tranquilli studenti e operatori che – per fragilità personale o perché conviventi di persone fragili – non vogliono correre il rischio di infettarsi. Se tutti indossano la mascherina chirurgica durante la permanenza in classe, questo livello di sicurezza si manterrebbe. Altrimenti, chi vuole proteggersi individualmente sarebbe costretto ad indossare una mascherina Ffp2”, conclude Lopalco.