Maturità 2022, Parisi: “‘Contento per scelta mio discorso su clima”

(Adnkronos) – “Sono molto contento che sia stato scelto il mio discorso sul clima come traccia per la maturità” 2022. A scandirlo intervistato dall’Adnkronos, è il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. “Sono contento – osserva Parisi – perché penso che in questo modo un testo che ritengo importante, e in cui dicevo cose per me importanti, è stato letto almeno da mezzo milione di persone. chissà forse anche un milione di persone l’ha letto adesso”.

“Aver scelto il mio discorso sul clima come traccia della maturità ha fatto arrivare direttamente a tanti giovani” informazioni su un tema complesso perché “sono i giovani che dovranno affrontare le conseguenze ed i disastri del cambiamento climatico ed è meglio che loro sappiano fin da adesso che cosa li aspetta”, continua Parisi.

“Questa scelta – aggiunge il Nobel – sollecita i giovani a passare dalle frasi alle cose concrete, a capire che gli scienziati che ci avvertono di come sta cambiando il clima sono persone vicine” a loro, “che hanno un nome e un volto che si può rivedere e riconoscere”.

“Non conosco nel dettaglio il Piano ma sono molto contento che anche l’Italia vada nella direzione della Scienza Aperta, della Open Science”, sottolinea intervendo così sul Piano Nazionale della Scienza Aperta appena pubblicato dal Mur.