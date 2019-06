Maturità, ecco svelato il voto che hanno preso i vip

Che voti hanno preso i vip alla maturità? Come andò al momento del voto per alcune delle personalità più famose e attuali al momento?

La maturità 2019 è in pieno svolgimento: dopo la prima prova di italiano, con tutta una serie di sfide difficili e testi rilevanti e temi di attualità che hanno spaziato dalla lotta alla mafia di Carlo Alberto Dalla Chiesa al supporto del noto ciclista Bartali agli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, quest’oggi è tempo di seconda prova.

Maturità: che voti hanno preso i vip

Nei licei classici si parla di Tacito e Plutarco, e altrettanto complessa è stata la prova per lo Scientifico e negli altri istituti. Ma ad ogni modo, quale che sia l’indirizzo, la maturità è stata e sarà sempre un ostacolo cruciale nella vita di ognuno. Indipendentemente dalla carriera poi intrapresa, la maturità è per tutti uno spartiacque. E per i vip?

Già, che voti hanno preso i vip? Dalla Ferragni a Di Maio, da Parodi a Balotelli, ecco i voti

C’è sempre grande attenzione intorno al voto dei personaggi famosi alla maturità. Al di là dei politici, per i quali ci si aspetta sempre dei voti alti, sono anche molti i vip che hanno di che vantarsi. Altri, invece, un po’ meno. E c’è chi, poi, la maturità non l’ha neanche presa. Ma questo non gli ha impedito di ottenere successo, ricchezza e consenso. Di chi stiamo parlando? E’ presto detto.

Dunque, come se la sono cavata i vip alla maturità? Dando un’occhiata ai voti alla maturità dei tanti vip, si scopre come ad esempio uno dei personaggi del panorama musicale tipicamente considerato come un prodotto dell’epoca contemporanea, Lorenzo Fragola, vincitore dell’ottava edizione di X Factor, ottenne un buon voto: 85/100.

C’è poi l’autrice Federica Abbate che è andata intorno alla sufficienza, con 67/100, così come Francesca Chillemi, ex Miss Italia, e la campionessa di tuffi Tania Cagnotto. Il collega, e campione di nuoto, Gregorio Paltrinieri, invece è andato meglio con un 80/100.

Restando in ambito sportivo, con un 60/100, se l’è cavata Mario Balotelli. Con il sistema di voto precedente, invece, il noto Aldo Montano, olimpionico di scherma, ottenne un significativo 54/60.

Quasi lo stesso voto del celeberrimo cantante Tiziano Ferro che terminò la maturità con 55/60.

Lustro e voti massimi per la giornalista Cristina Parodi che terminò il liceo classico con 60/60. A rischio, invece, è stata la maturità dell’attore romano Edoardo Leo, diplomatosi con 37 su un minimo 36. Si rifece con la laurea, arrivando alla lode.

Non si conosce invece il voto della influencer Chiara Ferragni si è diplomata invece al liceo classico Daniele Manin di Cremona, racconta, con una media 7. E il marito, Fedez? Il noto artista non ha concluso il percorso alle superiore, e al pari del rapper Emis Killa.

E poi ci sono i politici: Di Maio a pieni voti con 100 su 100, Salvini ottenne un 48 su 60, Giuseppe Conte 60 su 60, al pari di Renzi. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, completò il liceo scientifico con 55/60. Alessandro Di Battista invece con 46/60.