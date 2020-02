Mauritius, italiani bloccati in aereo: proposta quarantena

L’Italia sta affrontando il coronavirus, che da diverse ore sta seminando la paura nel nostro paese. Sono arrivati a 5 i morti a causa del virus, l’ultimo un uomo di 88 anni di Caselle Lanne, in Lombardia. Una situazione d’emergenza che ha inevitabilmente spinto il governo ad adottare misure di sicurezza eccezionali per limitare il diffondersi del virus.

Saranno ore frenetiche per l’Italia, che intanto deve fare i conti con situazioni delicate anche lontano dai confini nazionali. Da alcune ore, infatti, un volo Alitalia proveniente dall’Italia è fermo alle Mauritius, bloccato in aeroporto. Ai passeggeri, una settantina circa, è stato infatti chiesto di osservare un periodo di quarantena prima dell’ingresso sull’isola. In caso contrario i passeggeri devono far ritorno in Italia.

Notizia in aggiornamento.