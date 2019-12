Maurizio Battista, chi è l’attore comico romano: età, carriera, vita privata, moglie, figlia, gossip

Questa sera tornerà per l’ennesima volta in tv per regalare ironia, divertimento e spaccati di verità che chiunque può aver toccato con mano. Lui è Maurizio Battista che, in prima serata su Rai Due torna sulla scena per parlare di un tema davvero attualissimo.

Vale a dire il Natale. Con Natale a casa Battista, ci sarà uno spettacolo inedito e divertentissimo che parlerà dei tanti cambiamenti che le festività hanno avuto in questi anni. Sono anni, del resto, che Maurizio Battista diverte il pubblico.

Ma noi cosa sappiamo di lui? Chi è Maurizio Battista e come e quando è nata la sua popolarità? Cosa sappiamo della sua carriera, degli inizi, della sua vita privata? Ecco cosa si può rivelare sul suo conto.

Maurizio Battista, chi è l’attore comico romano: anni, carriera, vita privata, moglie, figlia, gossip dell’artista

Chi è Maurizio Battista? Partiamo da un dato. Il comico nato a Roma nel 1957 ha da sempre contraddistinto la sua carriera sulla sincera schiettezza dei suoi sketch.

Maurizio Battista è uno dei comici teatrali e televisivi più amati dal pubblico. In questi ultimi anni le sue apparizioni in teatro e in televisioni sono state tantissime e apprezzatissime. Da La Sai l’ultima?, tornato in onda su Canale 5 dopo 11 anni dalla sua ultima edizione, in poi, sono state decisamente innumerevoli le sue performance. Scopriamole insieme.

Maurizio Battista chi è: le fasi della carriera professionale

Maurizio Battista è nato nel quartiere di San Giovanni a Roma, dove abita ancora. E’ da questo humus cittadino che costituisce il suo background: è da lì che prendono vita i personaggi e le vicende raccontate nelle sue gag e nelle sue situazioni aneddotiche.

Maurizio Battista ama raccontare infatti i casi di vita quotidiana e farne oggetto di una ironia bonaria, genuina, nella quale tantissime persone si ritrovano. Inizia la carriera molto preso.

Nel 1978 è in teatro con i suoi spettacoli, e poi arriva in televisione nel 1989, con la decima edizione di Fantastico. E’ tuttavia negli anni Novanta che Maurizio Battista ha un exploit.

Infatti lavora nello show Partita doppia, condotto da Pippo Baudo e, nel 1996, entra nel cast del Dopofestival di Sanremo. Poi nel 1999 partecipa alla trasmissione Seven Show in onda su Europa 7.

La sua carriera televisiva è sempre stata accompagnata da quella teatrale. Ad esempio nel 2001 porta il suo spettacolo Vatte a fidà sulle tavole del Sistina di Roma. Nel 2004 su Rai 2 va in onda in due puntate lo spettacolo Era meglio da piccoli, e poi arriva a Colorado, Buona Domenica e Quelli che il calcio.

Nel 2010 è concorrente di Ballando con le stelle e nel 2012 conduce in 4 puntate su Rai 2 lo show Il mio secondo matrimonio. L’anno dopo va in onda Tutte le strade portano a… sempre su Rai 2 in 4 puntate.

Poi, nel 2018 infine la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dal quale però si ritirerà poco dopo l’inizio del programma.

Maurizio Battista, chi è: la vita privata del comico romano

Il comico romano Maurizio Battista è noto per aver parlato diverse volte della sua vita privata. L’attore è stato sposato due volte. Matrimoni che sono entrambi approdati al divorzio.

Dal primo sono nati due figli: Simone, 34 anni e Federica, oggi trentenne. E’ stato appena tre anni fa che Maurizio Battista è diventato per la terza volta padre. Dalla compagna Alessandra ha infatti avuto la piccola Anna, alla quale ha voluto dare il nome della madre, morta quando il comico aveva solo vent’anni.