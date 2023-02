Maurizio Costanzo, ‘Uomini e donne’ non va in onda

(Adnkronos) – La puntata di oggi di ‘Uomini e Donne’ non andrà in onda. A comunicare la mancata messa in onda del programma di Maria De Filippi è l’account Twitter di Qui Mediaset. ‘Uomini e donne’ è il primo tra i programmi della De Filippi che sarebbe dovuto andate in onda, nella cronologia del palinsesto di Canale 5, dopo la notizia della scomparsa di Costanzo. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos, altre modifiche della programmazione verranno comunicate nelle prossime ore. Nel frattempo tutti i programmi di informazione e intrattenimento del gruppo, a partire da ‘Pomeriggio 5’, saranno dedicati alla scomparsa del giornalista.

Anche il programma ‘Bellama’ di Pierluigi Diaco oggi non andrà in onda in segno di lutto. Ad annunciarlo, sempre sulla seconda rete, è stato Milo Infante, conduttore di ‘Ore 14’, il programma che precede quello di Diaco. Diaco era molto legato a Costanzo, che fra l’altro aveva celebrato l’unione di civile di Pierluigi con il collega Alessio Orsingher. Al posto di ‘Bellama’, ha spiegato Infante, verrà però riproposta l’ultima intervista che Diaco aveva fatto a Costanzo.