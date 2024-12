Maxi blitz contro il crimine al Quarticciolo: sgomberi in atto

Giovedì 5 dicembre le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione su larga scala nel quartiere Quarticciolo di Roma, mirata a contrastare il degrado urbano e la criminalità. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, operatori del 118 e polizia locale sono intervenuti per sgomberare occupazioni abusive di alloggi popolari e altre attività legate alla criminalità organizzata. L’operazione, pianificata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e guidata dal prefetto Lamberto Giannini, punta a migliorare la sicurezza reale e percepita nella zona.

Obiettivi dell’operazione ‘Alto Impatto’ al Quarticciolo

Le autorità hanno predisposto l’intervento per rispondere ai problemi di criminalità e degrado urbano che affliggono il Quarticciolo. L’iniziativa include lo sgombero di alloggi popolari occupati illegalmente, spesso utilizzati come basi per attività illecite da gruppi criminali.

L’operazione rientra in una strategia di sicurezza urbana più ampia, volta a ripristinare la legalità e a migliorare la qualità della vita per i residenti. Il dispiegamento massiccio di risorse umane e mezzi sottolinea l’importanza della lotta contro il radicamento della criminalità nei quartieri periferici.

Gli interventi al Quarticciolo

L’operazione ha visto la partecipazione coordinata di diversi corpi dello Stato: polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia locale di Roma Capitale. L’intervento ha incluso perquisizioni, verifiche amministrative e sgomberi forzati.

Squadre specializzate hanno messo in sicurezza gli alloggi liberati, mentre altri operatori hanno fornito assistenza sanitaria e supporto logistico. Parallelamente, sono stati effettuati ulteriori controlli a veicoli e individui, con l’obiettivo di identificare persone coinvolte in attività sospette o legate al crimine organizzato.