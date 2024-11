Maxi esercitazione della protezione civile a Ostiense in vista del Giubileo

Un’operazione senza precedenti è in programma a Roma per mettere alla prova l’efficienza della Protezione civile in vista del prossimo Giubileo. Tra sabato 23 e domenica 24 novembre, dalle 24:00 alle 3:00, la stazione Ostiense diventerà il fulcro di una simulazione di emergenza notturna che coinvolgerà circa mille persone, tra operatori e figuranti.

La Protezione Civile si prepara al Giubileo

Presentata a Palazzo Valentini dal prefetto di Roma Lamberto Giannini, l’esercitazione vedrà la partecipazione di numerose realtà operative: forze dell’ordine, protezione civile, vigili del fuoco, Ares 118, Croce Rossa e polizia locale. L’obiettivo è testare la capacità di coordinamento tecnico, operativo e sanitario in un contesto di emergenza complesso, replicando scenari realistici per valutare la prontezza delle risposte.

Ha detto il prefetto Giannini: ’È una esercitazione complessa di protezione civile. E’ uno step successivo di quella fatta nei mesi scorsi. Stiamo seguendo un percorso per arrivare ad una efficienza sempre più importante per affrontare le emergenze. Abbiamo alzato l’asticella perché questa sarà una esercitazione che vedrà coinvolte le Ferrovie: ci sarà un problema su un treno con dei passeggeri e dei feriti, in orario notturno, e un numero maggiore di ospedali coinvolti. Ci attendiamo di verificare in maniera sempre più compiuta la capacità d’intervento sul posto, di accelerare il soccorso dei feriti, perché anche una questione di minuti può fare la differenza tra la vita e la morte, per arrivare preparati al Giubileo’’.

Per garantire una simulazione quanto più veritiera possibile, saranno coinvolti ben 240 soccorritori della Croce Rossa e 75 figuranti truccati per impersonare vittime. Inoltre, saranno messe a disposizione 41 ambulanze e oltre 20 ospedali tra Roma e provincia, tra cui il San Giovanni e il Gemelli, pronti ad accogliere i pazienti simulati.

La maxi esercitazione rappresenta un passo cruciale nella preparazione di Roma al Giubileo, un evento che richiamerà milioni di fedeli da ogni parte del mondo. Coordinare i molteplici attori coinvolti sarà essenziale per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, soprattutto in situazioni di emergenza.

Ha aggiunto Carlo Catalano Ispettore Generale sanità militare: ‘’È un test importante per sondare la reattività della macchina di emergenza. È importante che la macchina d’emergenza si efficienti sempre di più in vista del Giubileo. Mi auguro che i risultati siano buoni ma non eccellenti perché le esercitazioni servono a evidenziare eventuali punti deboli’’.