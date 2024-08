Maxi incendio a Londra: centinaia di persone evacuate e due feriti in ospedale

Un vasto incendio è scoppiato nella notte in un condominio situato a Dagenham, nella zona est di Londra, coinvolgendo oltre 200 vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme. Centinaia di residenti, inclusi numerosi bambini, sono stati evacuati in tutta fretta dall’edificio, mentre due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito delle ferite riportate. L’incendio ha distrutto le impalcature e coinvolto l’intera struttura fino al sesto piano, oltre al tetto. Le cause dell’incidente non sono ancora state determinate. Le autorità locali hanno bloccato l’accesso alla zona e consigliato ai residenti di tenere le finestre chiuse a causa del fumo denso.

L’incendio si è sviluppato rapidamente, interessando un condominio a Dagenham, a est della capitale britannica. Più di 200 vigili del fuoco sono stati mobilitati immediatamente per affrontare l’emergenza. Le fiamme hanno rapidamente distrutto le impalcature circostanti l’edificio, propagandosi poi ai piani superiori fino al tetto. I pompieri, supportati da quaranta autopompe, hanno lavorato senza sosta per contenere l’incendio e impedire ulteriori danni. Il comandante Alan Bendell ha dichiarato che l’incendio stava generando un denso fumo nero, pericoloso per la salute dei residenti nelle vicinanze. Ha quindi raccomandato di mantenere chiuse finestre e porte per evitare l’infiltrazione del fumo all’interno delle abitazioni.

Aggiornamento ore 12,30

Durante l’emergenza, oltre un centinaio di persone sono state evacuate in sicurezza dal complesso residenziale. Tra gli sfollati, molti erano bambini che sono stati portati in luoghi sicuri dai vigili del fuoco e dalle squadre di soccorso. La gravità della situazione ha richiesto un intervento rapido ed efficace per evitare il rischio di ulteriori feriti. Il servizio di ambulanza di Londra è intervenuto prontamente sul posto, fornendo le prime cure a quattro persone. Di queste, due sono state trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti a causa delle lesioni riportate. Gli sfollati sono stati temporaneamente ospitati in centri di accoglienza allestiti dalle autorità locali, che hanno coordinato gli aiuti e l’assistenza.

Aggiornamento ore 13,30

Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. Le autorità stanno indagando per determinare l’origine delle fiamme e le possibili violazioni delle norme di sicurezza. L’edificio coinvolto era ad uso sia residenziale che commerciale, e secondo i vigili del fuoco, presentava diversi problemi di sicurezza che potrebbero aver contribuito all’ampiezza e alla rapidità con cui l’incendio si è diffuso. Gli esperti stanno valutando se le impalcature in fiamme abbiano avuto un ruolo chiave nell’alimentare il rogo e se le misure di sicurezza adottate fossero adeguate. La strada adiacente al complesso è stata chiusa per permettere ai mezzi di soccorso di operare liberamente e garantire la sicurezza di tutti.

Aggiornamento ore 14