Maxi Lopez e il presunto aiuto della mafia per vendicarsi di Icardi

L’ipotesi è inquietante, così la mancata smentita. I veleni tra Maxi Lopez e Icardi sono ormai noti, ma durante la trasmissione argentina “Podemos Hablar” è emerso un particolare da brividi rivelato dal conduttore della trasmissione. Secondo il giornalista, infatti, la mafia siciliana avrebbe proposto all’attaccante ex Catania un aiuto per vendicarsi di Icardi, diventato il nuovo compagno di Wanda Nara, ex moglie proprio di Maxi Lopez.

Un’ipotesi che l’argentino non ha smentito (“preferisco non parlare…”), alimentando quindi i dubbi sull’inquietante proposta. La diatriba tra Icardi e Maxi lopez si trascina ormai da diversi anni, da quando l’attaccante dell’Inter ha conquistato la moglie dell’amico, con cui ora cresce anche i figli di Maxi Lopez. Ed è proprio questo uno dei tasti dolenti del rapporto di Maxi con l’ex moglie: “C’è un accordo firmato da un giudice che però non è mai stato rispettato. Non mi fanno vedere i miei figli: li ho visti due volte nell’ultimo anno”.

Maxi Lopez: “Icardi? Mi fa imbestialire”

Maxi Lopez ha rivelato ulteriori dettagli sul suo rapporto con Wanda Nara: “Cerco sempre di parlare con Wanda, ma tutto ciò che è privato viene pubblicato sui social media e per molto tempo il dialogo è stato interrotto. Mi mancano di rispetto: con lei è sempre una questione di soldi per la mia settimana di vacanza, per i ragazzi che devono pagare i viaggi. Invece a lei il denaro non manca”.

Infine una stoccata a Icardi: “Quando vidi le foto dei miei figli con la maglietta dell’Inter e del Newell’s, dissi al nuovo marito della mia ex che mi avrebbe compreso solo una volta diventato padre. Vedere i miei figli usati è una cosa che mi fa imbestialire. Inoltre, diverse volte ha attaccato il telefono ai miei figli quando stavano parlando con me”, ha concluso Maxi Lopez.