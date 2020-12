Maxi sequestro ad Ostia per fuochi di artificio: cosa è successo

Maxi sequestro ad Ostia in un garage dove è stato rinvenuto un ingente quantitativo di fuochi di artificio. Nel box, in uso ad un 37enne originario di Marino, gli agenti hanno rinvenuto 500 chili di fuochi d’artificio, catalogati rispettivamente in parte con la sigla F2, indicante materiale di libera vendita e in parte con la sigla F3, “attestante invece la necessità per l’utilizzo di uno specifico titolo abilitativo”. Il 37enne è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente.

Roma Metropolitane: ancora caos

Ancora nessun accordo su Roma Metropolitane. Le riunioni non hanno ancora dato gli esiti sperati anche se nessuno vuole arrivare al fallimento della società. Mentre il Comune sta lavorando al fine di scongiurare tale scenario, oggi continua la mobilitazione che si sposta al Campidoglio.