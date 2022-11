MAXXI di Roma: domani pomeriggio la mostra ‘Oltre il velo, un altro Iran’, ed il convegno con la Melandri

Appuntamento domani, venerdì 18 novembre alle 18, con Oltre il velo, un altro Iran, un incontro organizzato dal MAXXI e Chora Media sull’evoluzione delle proteste e il futuro politico, sociale e culturale dell’Iran, a partire dai drammatici fatti recenti e in ricordo ed omaggio a tutte le donne e gli uomini che, in nome della libertà, stanno combattendo anche a rischio della propria vita.

Le proteste nel paese sono potenti e non sono finite. Sono una sfida seria e persistente per le autorità.

Per provare a capire che cosa sta succedendo, e se l’apertura verso la richiesta di maggiori libertà civili da parte di generazioni più giovani sia un’ipotesi possibile, ne discuteranno insieme Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI, Cecilia Sala, giornalista, reporter e voce di Stories, il podcast quotidiano che racconta storie dal mondo, Lucia Goracci, giornalista affermata ed una delle più coraggiose inviate di guerra della Rai, abituata a dare informazioni direttamente dalle zone più calde del mondo, e l’artista e pittrice iraniana Fariba Karimi, laureata all’Università di Arte di Teheran e all’Accademia di Belle Arti di Roma.

Anni fa anche lei fu arrestata dalla polizia morale a causa di un cappotto giudicato “troppo corto”, poi la decisione di trasferirsi in Italia, nella Capitale, dove vive e lavora da 13 anni: “Avevo intenzione di uscire dal Paese, non potevo rimanere lì”, ha raccontato in un’intervista. “Sono un’artista e quello che a me serve è libertà, ma non è stata una decisione facile”.

L’evento si inserisce all’interno di una serie di iniziative di testimonianza pacifica e simbolica che il MAXXI (in via Guido Reni), sta conducendo contro gli omicidi e le violenze in corso in Iran e in altri paesi del mondo.

Max