McDonald’s sbaglia l’app: pagherà 400mila euro di premi

Una disattenzione costata cara a McDonald’s che, lanciando un concorso che prevedeva premi in denaro (100mila euro per la Germania ed altrettanti per il Lussemburgo), a causa di un errore nella fase d’impostazione è risultato invece molto più semplice del previsto al punto che, dalla mezzanotte, appena entrato in vigore i gioco, dopo pochi minuti già vi erano 4 vincitori!

Quest’ultimi, seguendo le debite istruzioni indicate dall’app riservata al gioco hanno fornito risposte e requisiti idonei, meritando così legittimamente di aver diritto alla vincita. Purtroppo però, come ha poi rivelato il portavoce della famosa catena di fast-food, l’applicazione legata al concorso era ancora in funzione ‘modalità test’, rendendo semplici le vincite per poi testarne la fase successiva. Ma ormai il patatrac era fatto e McDonald’s ha affermato che pagherà i quattro super fortunati.

Dopo aver dichiarato che “errare è umano“, il portavoce ha dichiarato che, come è giusto che sia, il concorso avrà ugualmente luogo, ripristinando il jackpot iniziale di 200mila euro per i due premi previsti.

Una prova di serietà per un colosso che certo non può permettersi un simile passo falso, soprattutto in virtù dei generosi incassi che realizza ogni anno in questi due paesi…

Max