Me contro Te: chi sono i due youtuber italiani, idoli dei bambini

I Me contro Te sono fra i più affermati youtuber italiani, con oltre 4 milioni e mezzo di iscritti nel loro canale. Luì e Sofì, così si chiamano i due che compongono il sodalizio “Me contro Te”, sono diventati rapidamente un fenomeno di intrattenimento con presa soprattutto nel pubblico dei bambini e dei giovanissimi.

Me contro Te: dalle canzoni e video su youtube al film al cinema campione di incassi

Adorati dai ragazzi, i Me contro Te sono stati di recente scritturati da Disney Channel e sono anche un traino di tutto rispetto per il merchandising, con prodotti di ogni tipo che riportano i loro volti. Il 17 gennaio è arrivato anche il debutto al cinema, con Me Contro Te Il film – La vendetta del signor S, un grandissimo successo al botteghino.

Una carriera iniziata per gioco, dovuto al desiderio di girare video divertenti su youtube, basati sulle vicende della loro vita. I contenuti sono adatti ad un pubblico molto giovane, basati su giochi, sfide e esperimenti anche educativi. Anche se a un occhio poco attento potrebbe sembrare che i loro video non siano un granché, bisogna ammettere la loro abilità nel suscitare interesse in un determinato tipo di pubblico.

I Me contro Te, all’anagrafe, sono Sofia Scalìa e Luigi Calagna, e sono di Palermo, Hanno 21 e 25 anni e sono una vera coppia, anche nel privato. La loro storia inizia nel 2013, quando si sono fidanzati.