Me Contro Te, testo e audio canzone “Insieme”

Il testo completo della canzone “Insieme” dei Me Contro Te, ascolta l’audio del brano musicale del duo di youtuber Luì e Sofì. Da pochi giorni è disponibile per la vendita il loro primo album musicale, il Fantadisco prodotto da Warner Music.

In questo articolo riportiamo il testo completo con il player Spotify per ascoltare online il nuovo successo della coppia siciliana che da diversi anni intrattiene quotidianamente migliaia di ragazzi in tutta Italia. Ecco il brano “Insieme” dei Me Contro Te, buon ascolto!

Testo completo canzone “Insieme” dei Me Contro Te

Non ti serve un’auto veloce

Se vuoi superare i problemi

A volte basta soltanto avere accanto amici sinceri

A volte è dura lo so, oh oh

Ma so che insieme si può, oh oh

Perché se ti va possiamo fare a metà anche del poco che ho

E se avrai bisogno

Sai che correrò da te in un secondo

E potrei fare a piedi tutto il mondo

Ché in fondo non ci servono parole

Allora prendimi per mano

Chiudi tutto e andiamo via

Tanto in ogni posto se ci sei tu è come casa mia

Anche nella cattiva sorte sarò in buona compagnia

Allora prendimi per mano che da soli si va più veloce

Ma insieme si va più lontano, eh oh eh oh

Ma insieme si va più lontano, eh oh eh oh

Sai che non ti serve uno shuttle

Se vuoi trovare il tuo spazio

Affronta quel viaggio ascoltando i consigli di quel vecchio…