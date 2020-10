“Me la sono vista brutta ma come dice Vasco: sono ancora qui”, Maurizio Battista ricoverato in ospedale – VIDEO

Una diretta per ovvi motivi, ‘preoccupante’, ma sono bastati pochi istanti per sincerarci del mai sopito humor che da sempre caratterizza il vulcanico Maurizio Battista, apparso sulla sua pagina Facebook in un letto ‘d’ospedale.

Con la flebo inserita sul dorso della mano, il noto cabarettista spiega che “Me la sono vista brutta ma come dice Vasco…siamo ancora qua!“. Quindi Battista ripercorre le difficoltà seguite ad una brutta infiammazione al pancreas, racconta, “che mi ha debilitato alla grande“.

Dopo aver annunciato che “Purtroppo lo spettacolo di questa sera non potrà avere luogo” (tra l’altro per la seconda volta consecutiva: “E’ destino? Un po’ ci credo“, dice), non senza tentare di farci scappare l’ennesima risate, il comico di San Giovanni tiene infine a ringraziare la ‘sua’ Alessandra che, “mi ha praticamente preso per i capelli (e ho detto tutto!), e portato qui, dove mi stanno curando nel migliore dei modi”. Il commiato è quello affettuoso, ‘familiare’, come ci ha abituati ad applaudirlo ad ogni suo fine spettacolo: “Un forte abbraccio, daje che passa“.

