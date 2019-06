Mediaset si lancia sul calcio gratis: è sfida alla IPTV. Ecco come vederlo

Sono giornate decisive per capire come e dove guardare il calcio in Tv per la prossima stagione. Con l’avvento dell’estate e con gli ultimi appuntamenti col pallone che, tra mondiale femminile e Coppa America entrano nel clou, molti utenti si chiedono: e l’anno prossimo? Dove vedrò il calcio in TV?

E’ presto detto: perchè, tra le altre varie offerte, come ad esempio la sempre in rinnovamento di Sky e le proposte di DAZN, ecco che rispunta Mediaset. Che, col calcio, apre una nuova stagione di sfida all’IPTV.

Calcio in chiaro: Mediaset rilancia. Ecco come e quando vederlo

Rilanciando un nuovo abbonamento Mediaset Premium prova a riaprire una breccia nel mercato delle pay: ma in realtà è co il chiaro che il Biscione offre il meglio di sé.

Dopo le forti migrazioni su altre piattaforme a fronte della perdita dei diritti sul calcio, Mediaset infatti ha deciso di correre ai ripari e di riproporsi in altra forma. Dopo il flop della stagione scorsa, nel corso della quale i dati hanno mostrato come perfino i network illegali di IPTV superavano gli utenti Premium, ecco la svolta.

Se è pur vero che Mediaset Premium propone una nuova offerta a pagamento con solo cinema è il calcio a farla da padrona: infatti, ecco che ritorna in chiaro la Champions League. Proprio così. Le partite della UEFA Champions League ritorneranno su Mediaset: in particolare, con due partite per turno. E tutto in chiaro. Quindi, molti utenti potranno fare a meno della pirateria, e prima ancora, se volessero, dei canali pay. Due match, infatti, saranno sempre visibili sui canali Mediaset.