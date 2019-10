MediEvil PS4, il trailer di lancio | VIDEO

MediEvil è tornato, e non poteva scegliere periodo più adatto. Halloween incombe, quindi cosa c’è di meglio se non giocare ad un vecchio capolavoro del passato rivisto per essere goduto anche su PS4? Se ci si aggiunge poi che la location del gioco è un cimitero e il protagonista uno scheletro con una spada lunga, tutto risulta perfetto per passare al meglio giornate di spensieratezza e un pizzico di paura.

Il gioco ha ricevuto recensioni contrastanti, ma tantissimi nostalgici non resisteranno al richiamo dell’infanzia, durante la quale con ogni probabilità MediEvil ha occupato uno spazio importante. Il titolo è già uscito, ma nella giornata di oggi Sony Interactive Entertainment e Other Ocean hanno rilasciato il trailer di lancio del gioco.

MediEvil, il trailer di lancio