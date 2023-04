Mediterraneo, barche in avaria a Pasqua

Terribile fine settimana di Pasqua nelle acque del Mediterraneo, dove si sono moltiplicate le segnalazioni di barche in avaria e migranti in cerca di soccorso, con un aumento di attività dei soccorritori che da venerdì a lunedì ha consentito di trarre in salvo circa duemila persone alle quali si sono sommati uleriori 1.200 migranti per i quali le operazioni di soccorso si stanno svolgendo nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria.

Sono 38 le vittime di due naufragi, uno al largo della Tunisia e l’altro in acque sar maltesi, e 18 i dispersi.

seguono aggiornamenti