Medjugorje, dal Papa via libera al culto pubblico

Medjugorje, il Papadice sì al culto pubblico “ma non per incontrare i presunti veggenti”.

“È arrivato il momento di concludere una lunga e complessa storia attorno ai fenomeni spirituali di Medjugorje. Si tratta di una storia in cui si sono susseguite opinioni divergenti di vescovi, teologi, commissioni e analisti”, sottolinea ‘La Regina della Pace’, Nota sull’esperienza spirituale legata a Medjugorje meta di pellegrinaggi da tutto il mondo con un indotto complessivo attorno agli 11 miliardi, firmata dal cardinale Víctor Manuel Fernandez, e da mons. Armando Matteo prefetto e segretario per la sezione dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede. Un testo approvato dal Papa, il 28 agosto scorso, presentato oggi in Vaticano, che riconosce la bontà dei frutti spirituali legati all’esperienza di Medjugorje, autorizzando i fedeli ad aderirvi – secondo quanto stabilito a maggio dalle nuove norme per discernere questi fenomeni – in quanto “si sono verificati molti frutti positivi e non si sono diffusi nel popolo di Dio effetti negativi o rischiosi”.

“Le conclusioni di questa Nota non implicano un giudizio circa la vita morale dei presunti veggenti” e in ogni caso i doni spirituali “non esigono necessariamente la perfezione morale delle persone coinvolte per poter agire”. La dichiarazione di soprannaturalità – il parere del direttore editoriale dei media vaticani, Andrea Tornielli – “potrà ancora esserci, ma non bisogna più attenderla per autorizzare culto, devozioni e pellegrinaggi, se non vi sono inganni o interessi nascosti, se i messaggi sono ortodossi e soprattutto si riscontrano tante esperienze positive”.

“I frutti positivi si rivelano soprattutto come la promozione di una sana pratica di vita di fede” in accordo con la tradizione della Chiesa. Si registrano “abbondanti conversioni” di persone che hanno scoperto o riscoperto la fede; il ritorno alla confessione e alla comunione sacramentale, numerose vocazioni, “molte riconciliazioni tra coniugi e il rinnovamento della vita matrimoniale e familiare”. “Occorre menzionare – si legge nella Nota – che tali esperienze avvengono soprattutto nel contesto del pellegrinaggio ai luoghi degli eventi originari piuttosto che durante gli incontri con i “veggenti” per presenziare alle presunte apparizioni”. Si riportano pure “numerosissime guarigioni”.

