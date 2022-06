Mega incendio a Roma: fiamme dall’Aurelia alla Laurentina

Intorno alle 13 e 30, nel quadrante ovest di Roma, un enorme incendio si è sviluppato sull’Aurelia per poi espandersi. Le fiamme hanno raggiunto un centro estivo per ragazzi, per poi spingersi verso una rimessa di camper e infine verso le case. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per evacuare diversi palazzi.

Diverse anche le ambulanze accorse sul posto per soccorrere le persone intossicate dal fumo. Il rogo è divampato a via Bosco Marengo, poco distante dal campo rom della Monachina. Sono andate a fuoco alcune sterpaglie, poi il vento ha spinto le fiamme a ridosso delle case, prontamente evacuate.

Il fumo è visibile a chilometri di distanza, mentre l’incendio ha coinvolto anche camper andati in fiamme e 50 bombole di gas esplose, come hanno avvertito alcuni testimoni presenti nella zona. Decine di bambini sono stati evacuati dal centro estivo Le Palme, accerchiato dalle fiamme nel giro di pochi minuti.

Sono oltre 50 le persone scese in strada. Hanno lasciato i palazzi minacciati dal rogo, che ora i vigili del fuoco stanno tentando di spegnere. L’incendio è arrivato fino a Casalotti in zona Piazza Ormea.

Notizia in aggiornamento.