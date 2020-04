“Meglio essere stuprata che…”. La frase shock di Valentina Nappi contro le femministe

Dove c’è Valentia Nappi, spesso c’è polemica. Non è raro infatti vedere il nome della celebre pornostar in trend topic su Twitter, dove la ragazza è attivissima, soprattutto quando c’è da prendere posizioni scomode, che molte volte le se ritorcono contro portando all’indignazione di massa per alcune sue uscite.

Questa volta Valentina Nappi è finita al centro del ciclone per alcune frasi shock nei confronti di alcune ‘femministe’, come le ha definite lei, con cui stava discutendo su Twitter, uno dei suoi social network preferiti: “Preferirei essere stuprata che vivere una quotidianità dove la gente non è libera di vivere la sua sessualità come ca**o vuole. Basta con questa ipocrisia sulle donne”, ha scritto la pornostar.

Le reazioni social a Valentina Nappi

Una frase forte, fortissima, che ha innescato una sequela di commenti poco lusinghieri nei confronti di Valentina Nappi, protagonista di un’altra bufera social. “Vergognati” è il messaggio più frequente che passa dalle repliche alla sua risposta decisamente fuori luogo.

Al momento non sono ancora arrivare scuse da parte di Valentina Nappi, che nel frattempo rimane in testa ai trend topic della giornata, sintomo di quanto il suo nome abbia fatto discutere nelle ultime ore. E non per le sue performance sul set.

“Le femministe sono quelle ti hanno permesso di poter votare e di scegliere il lavoro che fai. Se preferisci essere stuprata trasferisciti in un paese in cui le bambine vengono allevate solo per essere un buco per gli uomini e poi ne riparliamo”, è uno dei messaggi di protesta alla frase della Nappi.