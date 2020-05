Mehdi Meskar, chi è Malik di Skam Italia 4: età e origini

Tra vecchie conoscenze e nuovi volti Skam Italia 4 si mostra al pubblico con la quarta stagione disponibile da venerdì 15 maggio su Netflix e Tim Vision. La protagonista indiscussa della quarta, e ultima, stagione della serie televisiva che ha appassionato milioni di telespettatori nel mondo è Sana, una giovane ragazza italiana e musulmana.

La liceale affronterà le fasi tipiche dell’adolescenza, tra cui la scoperta della sessualità e del corpo maschile. La ragazza si innamorerà di un amico del fratello, Malik, interpretato da Mehdi Meskar, un giovane attore di origini magrebine che fa il suo esordio in Skam Italia sconvolgendo la vita di Sana, finora sempre distante dalle relazioni sentimentali, come testimonia anche la scena finale della terza stagione.

Chi è l’attore che interpreta Malik

Insieme a Sana sarà Malik l’altro protagonista dell’ultima stagione, oltre ovviamente a tutti gli atri componenti del gruppo che avranno però una parte di contorno nell’opera. Malik, come detto, è interpretato da Mehdi Meskar: scopriamo meglio l’attore. E’ nato a Reggio Calabria il 22 marzo 1995, ha 25 anni e origini magrebine. La sua avventura nel mondo dello spettacolo inizia dopo un viaggio a Parigi.

“Ho iniziato a recitare con il teatro alle elementari – ha raccontato Medhi – Ho sempre sognato di fare questo mestiere, ma non ho mai pensato che fosse la realtà. Un’estate sono andato in vavanza a Parigi con la mia famiglia. Avevo 13-14 anni e c’erano i cartelloni di un film di un adolescente magrebino. Vedevo questi cartelloni con questo ragazzo della mia età e mi sono detto “Forse questo mestiere lo posso fare io”.

Da lì non si è più fermato: ha iniziato prima col piccolo schermo per poi passare al cinema, sempre con l’obiettivo puntato. Skam Italia 4 sarà per lui una grande vetrina per mettere in mostra il suo talento attoriale.