Melania Trump e il sorriso che fa il giro dei social: il VIDEO

Negli Stati Uniti che si rivoltano dopo la morte di George Floyd c’è un particolare che sta facendo il giro del mondo e dei social. Il sorriso amaro di Melania Trump. Abito scuro, così come gli occhialai. La First lady è in compagna del marito Donald Trump.

Si affacciano mano nella mano a favore dei fotografi, il presidente degli Stati uniti sorride come sempre. Un sorriso largo, prolungato. Al contrario della moglie che rimane imbronciata. Il Presidente le chiede di fare uno sforzo, ma quello che esce fuori è un sorriso abbozzato e malinconico, che si richiude dopo pochi istanti per trincerarsi nell’aria austera con cui si gira verso la bandiera degli Stati Uniti.

Il video e le foto hanno fatto in breve tempo il giro sei social network, tanto che su Twitter Melania è arrivata addirittura in tendenza. Tanti i tweet che hanno ripreso la scena. “Qualcuno salvi questa donna”, scrive ad esempio Francesco. Ma c’è qualcuno che non la pensa allo stesso modo, come ‘Because the night’: “#Melania è sposata con Trump da 15 anni. Ne aveva 35, non era una bambina. Non credo che abbia scoperto oggi cosa è suo marito. Esiste il divorzio”. Di seguito il video (di Morghen da Twitter).