Meloni a Conte: “Non c’è nuova maggioranza”

(Adnkronos) – “È accaduta una cosa abbastanza scontata e che nulla ha che fare con una nuova maggioranza”. Così a Giorgia Meloni alla presentazione del libro di Giovanni Orsina ‘Una democrazia eccentrica’ sulle parole di Giuseppe Conte dopo il voto in commissione Esteri al Senato. “Conte giudica così Fdi perché usa il suo metro ma io non faccio alleanze con chi ho detto che non faccio alleanze. Non c’è una nuova maggioranza”, ha quindi sottolineato.

“Mi corre l’obbligo di ricordare a Conte che chi ci starebbe portando a un escalation è il suo ministro degli Esteri – ha detto poi Meloni – Se non è d’accordo allora ritiri il ministro Di Maio dal governo e passi all’opposizione. Nella vita bisogna essere conseguenti o si rischia di perdere la faccia”.