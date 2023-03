(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha avuto un lungo e cordiale colloquio questa mattina al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un confronto a 360 gradi su tutti i temi più caldi in agenda. Il protrarsi dell’incontro ha fatto sì che l’agenda di Meloni variasse: non sarà più a Udine per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le regionali in Friuli Venezia Giulia, ma sarà collegata per dare il proprio sostegno a Massimiliano Fedriga.