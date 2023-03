(Adnkronos) – “Non andrò mai in Europa con i toni che Giuseppe Conte usava al cospetto di Angela Merkel, dicendo che quelli del M5S erano ragazzi ma alla fine avrebbero fatto quello che gli si diceva… Preferisco dimettermi che rappresentare una nazione del genere”. E’ la chiusura dell’intervento della premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato, per la replica alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.