Meloni: al voto per attuare il governo sovranista

Salvini apre la crisi, ed ovviamente quanti a lui politicamente vicini, non possono che ‘prepararsi’ al grande rilancio, all’occorrenza, preferibilmente ‘sotto un’unica bandiera’.

Tuttavia, secondo il suo stile, benché incalzata dai giornalisti Giorgia Meloni si limita ad analizzare quanto accaduto, sapendo che da oggi per lei la strada potrebbe finalmente virare verso una comoda discesa: “Come sempre sostenuto da Fratelli d’Italia non è possibile dare all’Italia il Governo di cui ha bisogno insieme al M5S di Di Maio, Fico e Toninelli. Bene la Lega che ne ha preso atto. Ora si torni al voto per dare agli italiani il governo sovranista che alle ultime elezioni europee hanno dimostrato di volere. Un Governo – ha tenuto a precisare la leader di Fratelli d’Italia, che abbia come priorità la difesa dei confini e dell’economia italiani, la riduzione delle tasse e il sostegno a chi crea posti di lavoro”.

Max