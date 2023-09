Meloni arrivata a New York, domani intervento all’Assemblea generale Onu

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni atterrata a New York per prendere parte ai lavori della 78esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ad accompagnare la premier nel suo ‘esordio’ all’Unga anche la figlia Ginevra, che ha compiuto 7 anni nei giorni scorsi.

Nell’intervento che terrà mercoledì sera, Meloni batterà anche sull’emergenza migranti, perché l’Italia non può essere lasciata sola e l’aiuto dell’Europa non basta, il senso del suo intervento, in cui ribadirà anche il sostegno fermo all’Ucraina e il lavoro necessario e senza tregua per una ‘pace giusta’. Tra gli altri temi, la riforma dell’Onu e la centralità del multilateralismo.

Si lavora intanto a una serie di bilaterali: oltre a quello con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres – fissato mercoledì alle 16, 22 ore italiane -, la presidente del Consiglio dovrebbe vedere anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello algerino Abdelmadjid Tebboune, riferiscono fonti italiane. Con il leader turco, in particolare, Meloni punta a trovare un’intesa per arginare l’onda migratoria che spinge sulle frontiere dalla rotta balcanica.