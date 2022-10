Meloni-Berlusconi, Renzi: “Fingono di litigare, avremo governo prossima settimana”

(Adnkronos) – “Situazione di litigio nella maggioranza parlamentare. Per me è tutta una manfrina. Fingono di litigare ma sono già d’accordo. Sanno che non possono rompere e non romperanno”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews nella giornata in cui Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si incontreranno dopo le tensioni della scorsa settimana. La leader di Fratelli d’Italia e il numero 1 di Forza Italia si vedranno nel pomeriggio. “La settimana prossima avremo un governo e a quel punto vedremo se saranno capaci di affrontare le tante sfide della realtà”, dice Renzi.

“Quelli che si stanno accordando con la maggioranza sono gli stessi che accusano noi di volere le poltrone. Io dico solo che gli accordi istituzionali devono garantire tutte le minoranze. Se Pd e Cinque Stelle ci tenessero fuori sarebbe un atto di gravità inaudita, atto che dovremmo immediatamente porre alla attenzione del Presidente della Repubblica”, prosegue facendo riferimento alle vicepresidenze di Camera e Senato. Sulle commissioni: io spero solo che la commissione parlamentare sul Covid si faccia. E a quel punto ne vedremo delle… brutte”.