Meloni: “Dopo Libano troveremo anche accordo su canone Rai”

(Adnkronos) – “Se abbiamo trovato l’accordo per un cessate il fuoco in Libano possiamo farlo pure sul canone Rai…”. E’ quanto ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla X edizione dei Med Dialogues, rispondendo con una battuta ai cronisti dopo il no di Forza Italia all’emendamento della Lega sul taglio del canone Rai. Quelle sul canone Rai “sono schermaglie, non ci vedo nulla di particolarmente serio…”.

La maggioranza si spacca sul taglio del canone Rai. L’emendamento leghista al decreto fiscale è stato bocciato in Commissione bilancio al Senato. Forza Italia ha votato insieme alle opposizioni contro la riduzione del canone da 90 a 70 euro anche per il 2025. L’emendamento a firma Bergesio è stato, quindi, respinto con 12 voti contro 10.

Quanto al cessate il fuoco in Libano si tratta di uno “sviluppo molto importante e positivo, dobbiamo cogliere questa opportunità, lavorare alla stabilizzazione del confine per permettere a tutti di tornare a casa in sicurezza”. E’ necessario “rafforzare la capacità di Unifil e delle forze armate libanesi” e “sono orgogliosa che l’Italia abbia un ruolo in questa sfida”.