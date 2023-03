Meloni in India, busto Gandhi e tarantella col sitar tra gli omaggi per il premier

(Adnkronos) – Dal busto di Gandhi alla tarantella col sitar. Omaggi per la premier Giorgia Meloni, durante il suo viaggio in India. In occasione della visita al Raj Ghat, il Memoriale dedicato al Mahatma Gandhi, alla presidente del Consiglio è stata regalata una piccola effigie dello storico leader indiano. Poi, a quanto apprende l’Adnkronos, piccolo fuori programma musicale nel corso del pranzo ufficiale tra le due delegazioni che si è svolto al termine del bilaterale con il primo ministro Narendra Modi.

Un gruppo di musicisti ha eseguito dei brani musicali della tradizione indiana con strumenti tipici. A un certo punto, però, il suonatore di sitar (strumento a corde molto utilizzato nell’India settentrionale) ha interrotto la sua esecuzione, trasformando la melodia che stava suonando in una tarantella napoletana: un omaggio per il Belpaese, nell’anno in cui si celebrano i 75 anni di relazioni diplomatiche tra Roma e Nuova Delhi.