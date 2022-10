Meloni:  ‘l’ok della Camera ieri, ed oggi alle 19, dopo il suo intervento, scatta il voto al Senato per la fiducia

Proseguirà ancora fino alle 16.30, nell’Aula di Palazzo Madama, il dibattito relativo alle comunicazioni del presidente del Consiglio. Quindi c’è attesa per il pomeriggio quando, dopo il passaggio di ieri alla Camera, Giorgia Meloni replicherà, seguita subi dopo dalle dichiarazioni di voto, che dovrebbero iniziare a partire dalle 19.

Meloni, dopo la fiducia della Camera, ieri sera ha ricevuto la chiamata di Biden

Come ormai noto, ieri la neo premier ha ricevuto la fiducia del Parlamento, forte di 235 Sì (i No sono stati 154, e 2 gli astenuti) e, come dicevamo, in serata ha ricevuto una telefonata dal presidente degli Stati Uniti che ha tenuto a congratularsi personalmente con la leader del Fdi. Come è stato poi riferito dalla Casa Bianca, “i due leader hanno sottolineato le forti relazioni tra Stati Uniti e Italia e manifestato la loro volontà di lavorare insieme nell’ambito dell’alleanza atlantica per affrontare le sfide comuni“.

Meloni, la Casa Bianca: “Nel dialogo, dal sostegno all’Ucraina, fino alle energetiche sostenibili e accessibili”

Inoltre, ha continuato il ‘cerimoniere’ di Washington, Biden e la Meloni “hanno parlato del loro impegno a continuare a fornire assistenza all’Ucraina, ritenere la Russia responsabile per l’aggressione, affrontare le sfide poste dalla Cina e garantire risorse energetiche sostenibili e accessibili“.

Max