Meloni: manovra, tasse, Rai, Consulta, ecco cosa ha detto la premier

”Al di là delle fake news della sinistra non c’è governo nella storia d’Italia che abbia messo sulla sanità le risorse che abbiamo messo noi. Annuncio che puntiamo ad aumentarle ulteriormente.”

Queste per parole della premier in una recente intervista Mediaset, in cui Giorgia Meloni ha toccato tantissimi argomenti.

Aggiornamento ore 9,40

“Esattamente come è falsa, questa è un’altra fake news, che noi puntiamo ad aumentare le tasse. Questo governo le tasse le abbassa. Aumentare le tasse io la considero una cosa di sinistra e infatti la sinistra ancora chiede la patrimoniale, ma io di sinistra non sono e quindi faremo del nostro meglio”.

Poi, alla domanda di Mimun sulla ‘coperta corta’ della legge di bilancio, Meloni risponde: “Se non avessimo speso 120 mld per ristrutturare meno del 4% delle case degli italiani, soprattutto seconde case, oggi avremmo molti più soldi da mettere sugli stipendi degli italiani, sulla sanità, sulle famiglie, sulle pensioni”.

Aggiormanento ore 14.01

“Sulla Rai siamo proprio al ridicolo. Con una sinistra che dieci anni fa ha fatto una legge sulla governance della Rai che ha usato per dieci anni e oggi ci dice che quella legge fa schifo, e quindi non va usata e va fatta una nuova altrimenti non si può nominare la governance stessa… La Rai fortunatamente continua ad operare, è perfettamente operativa e quindi la cosa non preoccupa”.

”Non mi stupisce – prosegue Meloni – il fatto che in questi due anni la sinistra si sia appassionata sempre e solo al tema delle nomine” sulla Rai.

“Sulla Consulta abbiamo cercato di fare quello che dice la Costituzione”, cioè ristabilire la pienezza della Corte Costituzionale. “Abbiamo il diritto di fare nostre proposte, mentre le opposizioni hanno impedito ai parlamentari di entrare e partecipare al voto”, Afferma la presidente del Consiglio nell’intervista.

Aggiornamento ore 18,39