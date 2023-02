Meloni sente Schlein: “Mi aspetto un’opposizione durissima”

(Adnkronos) – ”Penso che sia uno scenario molto interessante”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni a ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa su Rai uno. “Ho chiamato Elly Schlein per fare, anche personalmente, i miei auguri. Ovviamente, mi aspetto una opposizione durissima. Io ho fatto una opposizione durissima. Il confronto delle idee non mi ha mai preoccupato, non mi ha mai spaventato. Le ho sentito dire che il ‘Pd sarò un problema per il governo Meloni’… Guardi, per noi la democrazia non è stata mai un problema, semmai lo è stato per la sinistra. Per noi il confronto – se è fatto sulle idee- è semplicemente una buona notizia. Sicuramente sono pronta al confronto e ancora auguro buon lavoro alla Schlein”.