Meloni: “Situazione Italia più solida di quanto si creda”- Video

(Adnkronos) – “Non è una situazione facile”, ma “sono ottimista, l’Italia è in una situazione più solida di quanto si voglia far credere”. E’ quanto ha detto Giorgia Meloni in diretta sui social, facendo un bilancio dei primi 100 giorni a palazzo Chigi. “L’Italia si trova oggi in un contesto molto difficile, lo sappiamo, forse ci troviamo in una congiuntura economica che è la peggiore dal Dopoguerra. Abbiamo avuto una pandemia, c’è il conflitto in Ucraina, c’è stato l’aumento dei costi dell’energia, delle materie prime, rischiamo una crisi alimentare, c’è l’aumento dei flussi migratori”.

IL BILANCIO – “Il bilancio di questo lavoro” a palazzo Chigi, ”che è una maratona e non sono certo i cento metri, lo voglio tirare alla fine di questo percorso. Io posso dire che sono ottimista” aggiunge Meloni in diretta sui social parlando dei primi 100 giorni alla guida del governo.

”In questi giorni e settimane, ovviamente, abbiamo lavorato su molte altre cose, ma non ne voglio parlare fino a quando non saranno definitive e strutturali. Sia chiaro: le risposte strutturali, che non sono spot, richiedono lavoro e precisione. Io ho visto governi che avevano questa necessità di comunicare ogni giorno un’iniziativa diversa, spesso però quelle iniziative non erano soluzioni. Ecco, io vorrei lavorare sulle soluzioni”.

RIFORMA GIUSTIZIA – “Ho lungamente parlato con il ministro Nordio nei giorni scorsi, che è impegnato a lavorare su una riforma seria e ampia della giustizia” ha detto Meloni. Una riforma, conclude, ”che possa garantire tempi certi e un sistema efficiente”.