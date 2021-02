Meloni: “Una Gestione imbarazzante dei soldi degli italiani, che si aspetta a rimuovere Arcuri?”

E’ un tema che, in questi giorni ‘rinnovatisi’ sotto l’egida Draghi, continua a risuonare in diversi ambiti politici. Se da una parte è vero che è stato ‘oberato’ di responsabilità, in virtù della ‘fiducia’ palesatale dal precedente esecutivo (che l’ha portato dall’anonimato più assoluto, al centro della scena italiana), dall’altra c’è anche da replicare: chi glielo ha fatto fare, se non sicuro di riuscire a portare a termine tutto e bene?

Questo perché, ad oggi, la ‘gestione totale’ delle criticità del Paese, per le quali era stato incaricato a darsi da fare il Commissario Domenico Arcuri (distintosi se non altro per la facilità alla querela ad ogni critica ricevuta), sono purtroppo rimaste tali.

Meloni: la sua ‘opinione’ rispetto ad Arcuri è condivisa, ma ora conta la ‘pax’

Di qui, visto il ‘restyling’ dell’esecutivo, più di qualcuno (tutto sommato ‘bonariamente’), ha giustamente ‘osato’ mettere in discussione l’operato di Arcuri, domandando se non sia il caso di sostituirlo. Probabilmente, visto che di qui a poco scadrà il suo mandato (sub-ordinato alla durata dello stato di emergenza), molto probabilmente si attende l’occasione dettata dalla scadenza per ‘pensionarlo’. Anche perché, in un momento di ‘pax politica’ come questa – che tutti si sono impegnati a rispettare – la sua rimozione rappresenterebbe un’ulteriore prova delle fallimentare gestione dell’emergenza, attuata dal precedente governo, riaccendendo così vecchi ed insanabili rancori…

Meloni su Arcuri: “Gestione imbarazzante e vergognosa dei soldi degli italiani”

Quindi, visto che l’argomento – per l’evidenza dei fatti – trova la sua ragion d’essere tra i non sostenitori della precedente maggioranza, la causa è stata subito imbracciata da Fdi, al momento l’unica forza d’opposizione del Paese.

Così, attraverso un messaggio su Twitter, stamane Giorgia Meloni è passata subito all’attacco: “Disastri, ritardi, fallimenti, gestione imbarazzante e vergognosa dei soldi degli italiani: cosa si aspetta ancora per rimuovere il Commissario Arcuri dal suo incarico?“.

Un ‘appello’, una denuncia, sicuramente condivisa da una buona parte dei deputati e dei senatori… momentaneamente ‘con le mani legate’…

