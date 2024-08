Meloni vede i vertici del Cio, al centro degli argomenti anche il caso Khelif. Bach: ‘Faremo chiarezza’

“E’stato un incontro positivo, abbiamo parlato anche del caso Carini. Siamo rimasti d’accordo di restare in contatto per ‘dare il benvenuto’ allo stesso background scientifico e rendere la situazione più comprensibile perché lei (la pugile algerina iperandrogina Imane Khelif, ndr) è una donna ed ha fatto competizioni per sei anni al livello internazionale”.

A dirlo, all’ANSA, è stato il presidente del Cio, Thomas Bach, al termine dell’incontro con la premier Giorgia Meloni a Parigi. “Condividiamo punti di vista e siamo d’accordo sul chiarire e migliorare il background scientifico di cui abbiamo parlato”, ha chiarito.

Aggiornamento ore 7.04.

Durante l’incontro – a cui ha preso parte anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò – è stato affrontato anche il tema di Milano Cortina 2026. “La premier – ha ammesso Bach – ha confermato il pieno supporto del governo per il successo dei prossimi giochi invernali”.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Parigi il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach come del resto ha reso noto Palazzo Chigi. Si è dunque discusso del caso dell’atleta Imane Khelif e il tema delle regole per garantire equità nelle gare. Meloni e il numero uno del CIO Bach hanno concordato che Governo e Comitato Olimpico Internazionale rimarranno in contatto per valutare come affrontare la questione per il futuro.

Aggiornamento ore 10.09

“Con il presidente Emmanuel Macron siamo in contatto, lui oggi come penso sappiate non è a Parigi, quindi dipende se, fra quando lui ritorna e io riparto, riusciamo a incastrarci.

Se riusciamo volentieri, i nostri staff si stanno sentendo per capire gli orari”: la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, durante la visita a Casa Italia, ha risposto così a una domanda dell’ANSA se avesse in programma un incontro con il presidente francese durante la sua visita in Francia per le Olimpiadi di Parigi 2024.

aggiornamento ore 13.15